Праздничный митинг-концерт в Москве собрал свыше 100 тысяч человек
Свыше 100 тысяч человек посетители праздничный митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы. В эту субботу, 24 августа, там проходят торжества, приуроченные к 350-летию Государственного флага России.
"В мероприятии участвуют свыше 100 тысяч человек", - приводятся слова официального представителя министерства внутренних дел РФ Ирины Волк на сайте ведомства.
Сайт kp.ru писал, что ранее на проспекте состоялся масштабный флешмоб, в рамках которого волонтеры и активисты растянули огромное полотно, состоящее из флагов российских регионов, городов и общественных организаций. Его общий размер составил 2,5 тысячи кв. метров, что позволило конструкции войти в Книгу рекордов РФ.
Празднование на проспекте Академика Сахарова продолжится до позднего вечера. Так, например, в 18:00 здесь начнется концерт "Герои рядом с нами". Перед москвичами и гостями столицы выступят Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерия, Тимати, Григорий Лепс и многие другие.
Флешмоб на проспекте Сахарова попал в Книгу рекордов России.
ИСТОЧНИК KP.RU