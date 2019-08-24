Праздничный митинг-концерт в Москве собрал свыше 100 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-24T16:13:24+03:00

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Свыше 100 тысяч человек посетители праздничный митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы. В эту субботу, 24 августа, там проходят торжества, приуроченные к 350-летию Государственного флага России.

"В мероприятии участвуют свыше 100 тысяч человек", - приводятся слова официального представителя министерства внутренних дел РФ Ирины Волк на сайте ведомства.

Сайт kp.ru писал, что ранее на проспекте состоялся масштабный флешмоб, в рамках которого волонтеры и активисты растянули огромное полотно, состоящее из флагов российских регионов, городов и общественных организаций. Его общий размер составил 2,5 тысячи кв. метров, что позволило конструкции войти в Книгу рекордов РФ.

Празднование на проспекте Академика Сахарова продолжится до позднего вечера. Так, например, в 18:00 здесь начнется концерт "Герои рядом с нами". Перед москвичами и гостями столицы выступят Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерия, Тимати, Григорий Лепс и многие другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/727857" frameborder="0"></iframe> Флешмоб на проспекте Сахарова попал в Книгу рекордов России.

ИСТОЧНИК KP.RU