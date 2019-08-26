Погода в Москве на 26 августа 2019 года: +22 и без осадков

СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-26T07:10:05+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 26 августа 2019 года

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Погода в Москве на 26 августа 2019 года будет переменно облачной. Осадков не ожидается, а дневная температура остановится в районе 20..22 градусов тепла.

Ветер северо-западного направления разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное - 756 миллиметров ртутного столба.

Темпера воздуха в ночь на вторник понизится до 12..14 градусов. При этом местами по городу возможен небольшой дождь, передает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал, что последняя неделя лета будет прохладнее, чем предшествующие ей дни. Синоптики предупредили, что в ночь на 28 августа столбик термометров могут опуститься до 6 градусов. А в ночь на четверг температура воздуха на севере Московской области может стать даже слабоотрицательной.

Бабье лето придет в столицу уже в сентябре - примерно на второй неделе первого осеннего месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU