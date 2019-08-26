2019-08-26T12:05:55+03:00
Общество

День флага в Москве отпраздновали около полумиллиона человек

В городе прошли многочисленные акции, концерты, мастер-классы и кинопоказы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Только митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал более 110 тысяч человекТолько митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал более 110 тысяч человекФото: REUTERS
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Около 500 тысяч человек отпраздновали День государственного флага России в Москве в субботу, 24 августа.

Для жителей и гостей столицы были открыты десятки площадок, как в центре города, так и на его окраинах. В программе мероприятия значились многочисленные флешмобы, митинги, концерты, мастер-классы и кинопоказы.

Самыми крупными площадками проведения праздника стали проспект Академика Сахарова, музей-заповедник «Коломенское», ВДНХ, парк Победы на Поклонной горе, Екатерининский парк и сад «Эрмитаж». Всего же было задействовано 33 общественных пространства.

Только митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал свыше 110 тысяч человек, еще около 100 тысяч побывали на ВДНХ, а посетителями Поклонной горы в минувшее стали более 20 тысяч человек. Такая информация приводится на сайте мэра Москвы.

Даже несмотря на то, что День флага не является выходным днем, масштаб его празднования всегда велик. В городе устраиваются массовые шествия, молодежные акции, авто- и мотопробеги, главной целью которых становится знакомство россиян с государственными символами.

СПРАВКА

День государственного флага РФ ежегодно отмечается 22 августа, вот уже 25 лет. Бело-сине-красное полотнище впервые подняли над Белым домом в Москве в 1991 году. При этом законным «отцом» триколора признан Петр I, который в январе 1705-го издал Указ, согласно которому на торговых судах должны поднимать флаг именно таких цветов. Он сам нарисовал образец и определил порядок горизонтальных полос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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