Минимальная пенсия у москвичей выросла до 19,5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:39 2019-08-27T16:39:31+03:00

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С 1 сентября у столичных пенсионеров поднимется минимальная пенсия. 26 августа мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров. Теперь вместо 17500 рублей в месяц он составит 19500 рублей. То есть у пожилых людей в столице пенсия не должна быть меньше этой суммы.

«Доплаты к пенсиям получат 1,6 миллиона московских пенсионеров, причем 44 тысячи из них - впервые», - написал Сергей Собянин на своей странице в Твиттере.

Перерасчет всем сделают автоматически. Новые суммы пенсионеры получат по обычному графику в первой декаде сентября.

Ранее мэр объяснил, что московские пенсии повышаются благодаря развитой экономике города.

«Несмотря на то, что ведется много разговоров о том, что с каждым годом с экономикой все хуже и хуже, на самом деле я ответственно вам говорю, что это не так, - сказал Собянин на встрече с жителями Зеленограда. - У нас растут доходы, увеличиваются поступления в бюджет от подоходного налога. Растет прибыльность предприятий, значит, растут и доходы у предприятий. Это первый признак того, что экономика нормально развивается. Исходя из этого, как я и обещал, мы обязательно в ближайшее время увеличим минимальную пенсию».

ИСТОЧНИК KP.RU