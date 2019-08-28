Синоптики дали старт бабьему лету в Москве
В среду температура будет немного ниже климатической нормы, но потом в столице распогодится
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Синоптики метеорологического центра "Фобос" дали старт бабьему лету в Москве. Согласно их данным, в среду, 28 августа, жителей и гостей столицы ждет "погожий денек", правда из-за притока холодного полярного воздуха со скандинавским антициклоном температурный фон будет несколько ниже многолетней климатической нормы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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