2019-08-28T08:29:59+03:00
Общество

Синоптики дали старт бабьему лету в Москве

В среду температура будет немного ниже климатической нормы, но потом в столице распогодится
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Синоптики метеорологического центра "Фобос" дали старт бабьему лету в Москве. Согласно их данным, в среду, 28 августа, жителей и гостей столицы ждет "погожий денек", правда из-за притока холодного полярного воздуха со скандинавским антициклоном температурный фон будет несколько ниже многолетней климатической нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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