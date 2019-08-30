2019-08-30T14:56:06+03:00
Общество

Букет к 1 сентября обойдется в 550-1900 рублей в Подмосковье

Цены на цветы в праздник поднимутся на 20-30%
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье назвали цены на букет к 1 сентябряВ Подмосковье назвали цены на букет к 1 сентябряФото: Иван МАКЕЕВ
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Стоимость среднего букета учителю на День знаний в Московской области составляет примерно 550-1900 рублей. Такие данные привели в региональном Минпотребрынка.

Цветами в Подмосковье торгуют 252 павильона, 35 киосков и 1066 цветочных магазинов и салонов. В среднем, цветочный магазин предлагает покупателю ассортимент из 300-500 сортов, а нестационарные торговые точки — 100-200.

Как правило, к празднику знаний покупатели предпочитают букеты в осенней цветовой гамме — красно-желтой. Среди цветов чаще всего выбирают гладиолусы, астры, герберы, хризантемы, розы и гортензии.

По словам главы ведомства Владимира Посаженникова, на 1 сентября традиционно приходится один из ежегодных пиков на цветочном рынке. В этом году в честь праздника в регионе ожидается подорожание цветов в среднем на 20-30%.

«Хризантемы жителям Подмосковья обойдутся в среднем по цене 73 рубля за штуку, розы будут стоить порядка 85 рублей за штуку, герберы - 80 рублей за штуку, гладиолусы - 95 рублей за штуку, гортензии - 420 рублей за штуку. Самые ходовые букеты стоят от 500 до 1300 рублей», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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