В Москве на серой ветке метро погиб мужчина, упавший на рельсы

31 Авг. 23:59 2019-08-31T23:59:39+03:00

Это вызвало сбой в работе Серпуховско-Тимирязевской линии

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В столичном метрополитене на Серпуховско-Тимирязевской линии произошло ЧП. После падения на рельсы на станции метро «Южная» погиб мужчина. Из-за случившего полностью отсутствовало движение на участке от «Нагорной» до «Пражской».

Сообщается, что инцидент случился около 15:45. Пассажир упал на рельсы прямо перед пребывающим электропоездом.

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ИСТОЧНИК KP.RU