В Москве на серой ветке метро погиб мужчина, упавший на рельсы
Это вызвало сбой в работе Серпуховско-Тимирязевской линии
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В столичном метрополитене на Серпуховско-Тимирязевской линии произошло ЧП. После падения на рельсы на станции метро «Южная» погиб мужчина. Из-за случившего полностью отсутствовало движение на участке от «Нагорной» до «Пражской».
Сообщается, что инцидент случился около 15:45. Пассажир упал на рельсы прямо перед пребывающим электропоездом.
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ИСТОЧНИК KP.RU