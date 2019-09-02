В рамках проекта «Музеи-детям» учащимся разрешили бесплатно ходить на выставки

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-02T11:36:41+03:00

520 тысяч столичных школьников посетили музеи бесплатно за последние два года Фото: Дмитрий СМИРНОВ

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Более 520 тысяч учащихся столичных школ и колледжей посетили городские музеи бесплатно. Это стало возможно благодаря проекту «Музеи-детям», который действует уже два года.

«Когда мы только начинали реализовывать проект, нашей основной целью было сделать посещение музеев привычным видом досуга школьников. Теперь музеи также становятся частью образовательного процесса и учебной программы. Посещать их дети могут как индивидуально, так и с классом», - цитирует руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского РИАМО.

Чиновник добавил, что взрослый, который сопровождает группу учащихся в музей также имеет право на бесплатный билет.

Самыми популярными музеями для посещения в рамках программы стали Государственный Дарвиновский музей, музеи-заповедники «Коломенское», «Измайлово» и «Люблино», Мемориальный музей космонавтики. Всего в проекте участвует 91 культурная площадка. Посещать эти музеи дети могут круглый год как в учебное время, так и на каникулах, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU