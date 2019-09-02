В рамках проекта «Музеи-детям» учащимся разрешили бесплатно ходить на выставки
Более 520 тысяч учащихся столичных школ и колледжей посетили городские музеи бесплатно. Это стало возможно благодаря проекту «Музеи-детям», который действует уже два года.
«Когда мы только начинали реализовывать проект, нашей основной целью было сделать посещение музеев привычным видом досуга школьников. Теперь музеи также становятся частью образовательного процесса и учебной программы. Посещать их дети могут как индивидуально, так и с классом», - цитирует руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского РИАМО.
Чиновник добавил, что взрослый, который сопровождает группу учащихся в музей также имеет право на бесплатный билет.
Самыми популярными музеями для посещения в рамках программы стали Государственный Дарвиновский музей, музеи-заповедники «Коломенское», «Измайлово» и «Люблино», Мемориальный музей космонавтики. Всего в проекте участвует 91 культурная площадка. Посещать эти музеи дети могут круглый год как в учебное время, так и на каникулах, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU