В Зеленограде возле школы во время торжественной линейки найдено тело ребенка

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-02T12:48:57+03:00

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В понедельник, 2 сентября, около одной из школ Зеленограда найдено тело ученика. Погибшего мальчика обнаружила одна из местных жительниц около девяти часов утра.

Женщина немедленно обратилась в полицию. Она рассказала, что утром возвращалась домой с работы и пошла через лесопилку, которая располагается рядом со школой. По ее словам, было около девяти утра и в учебном заведении как раз проходила торжественная линейка в честь начала учебного года.

Издалека женщина увидела под деревом тело мальчика. На вид ему было около 12 лет. Рядом с ним лежал школьный рюкзак с учебными принадлежностями. Вероятнее всего он как раз направлялся на учебу, когда с лесу с ним случилось несчастье.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Им предстоит установить личность ребенка, а также причины и обстоятельства произошедшего, передает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU