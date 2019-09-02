В Подмосковье раскрыли мошенничество с землей на 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-02T14:54:26+03:00

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В подмосковном Клину полиция задержала мошенников, которые присвоили себе земельный участок стоимостью около десяти миллионов рублей. Ими оказались мужчина и женщина в возрасте 51 и 55 лет. Во время своей махинации они использовали поддельные свидетельства. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«Злоумышленники с помощью поддельного свидетельства о собственности присвоили себе земельный участок, бывший ранее в распоряжении администрации Клинского района. Тем самым нанесен ущерб в размере его кадастровой стоимости свыше 550 тысяч рублей», - цитирует сообщение пресс-службы интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ходе расследования, была установлена причастность задержанных к незаконному приобретению прав на 14 земельных участков. Общая сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей.

В результате, в отношении задержанных возбудили уголовное дело. Мужчину отправили под домашний арест, а женщину отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU