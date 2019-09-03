Реконструкцию Каховской линии метро завершат к 2021 году

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-03T14:04:35+03:00

Но движение поездов могут открыть и чуть раньше

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На Каховской линии метро начался большой ремонт. Рабочие приступили к демонтажу плит платформы станции метро "Каховская", а также верхнего строения пути в тупиках за станцией. Ранее здесь убрали облицовку стен, колонн и гранитных полов платформы. Все это необходимо для объединения самой короткой ветки метро со станциями "Каховская", "Варшавская" и "Каширская" с Большой кольцевой линией (БКЛ).

- Каховская линия построена более сорока лет назад, состояние уже достаточно старое, и для полноценного запуска БКЛ по этому участку нам пришлось его закрыть, - сказал сегодня, 3 сентября, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Фактически Каховскую линию мы строим заново. На ней остаётся только тоннель. Полностью меняем рельсы, отделку, оборудование, платформы, внешний вид. Надеемся завершить реконструкцию к 2021 году.

Впрочем, по словам главы Стройкомплекса столицы, поезда на этом участке могут поехать и чуть раньше.

- Сейчас вместе с метрополитеном рассматриваем возможность частичного запуска линии, - сообщил Марат Хуснуллин. - Например, закроем один участок ветки, а по другому пустим поезда челноком. После реконструкции поезда поедут уже и по второму отрезку. Напомним, ранее гендиректор "Мосинжпроекта" (единый оператор проектирования и строительства метро в Москве. - Прим.) Марс Газизуллин рассказал, что реконструкцию станций "Варшавская" и "Каширская" проведут в два этапа без остановки пассажирского движения.

Полностью Каховскую линию вместе с БКЛ планируют запустить в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU