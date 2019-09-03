Число многодетных семей в Подмосковье выросло в два раза за пять лет

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-03T14:13:21+03:00

Сейчас в регионе насчитывается около 80 тысяч таких семей

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Число многодетных семей в Московской области с 2014 года выросло более чем в два раза и составило порядка 80 тысяч. Об этом заявил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики регионального парламента Андрей Голубев.

«По данным на 1 июля 2019 года число многодетных семей приблизилось уже почти к 80 тысяч, в которых воспитываются 257 тысяч детей. Динамика роста количества многодетных семей говорит сама за себя, за период с 2014 года их число выросло более чем в два раза», - цитирует Голубева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Депутат добавил, что Подмосковье является лидером среди российских регионов по социальной поддержке, в том числе в вопросах поддержки материнства и детства. В частности речь идет о пособиях, которые местным жителям выплачиваются дополнительно к государственным за счет регионального бюджета, пишет РИАМО.

«Это единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие на ребенка. Кроме того, это ежемесячное пособие детям инвалидам, это ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющих детей»,- добавил Гоубев.

ИСТОЧНИК KP.RU