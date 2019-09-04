2019-09-04T21:53:46+03:00
Политика

В соцсетях москвичи активно обсуждают "список Ланового"

Советский актер Василий Лановой создал перечень кандидатов в Мосгордуму, настроенных на диалог с властью, и попросил их поддержать
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В соцсетях москвичи активно обсуждают "список Ланового"В соцсетях москвичи активно обсуждают "список Ланового"Фото: Иван ВИСЛОВ
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Последние пару дней москвичи бурно обсуждают в социальных сетях так называемый "список Ланового", который накануне составил и опубликовал легендарный советский актер Василий Лановой. В специальном перечне артист отметил кандидатов в Мосгордуму, настроенных на диалог с властью, и попросил их поддержать на выборах 8 сентября.

- Вчера, 3 сентября, известный актер, народный артист СССР Василий Лановой обратился к москвичам с призывом не слушать оппозиционера Навального и поддержать кандидатов, которые готовы к конструктивному диалогу с властями, - сообщили в редакции издания "Аргументы и факты".

Журналисты сообщили, что в редакцию пришли сотни писем от жителей Москвы, в которых они выражают свое одобрение опубликованному ранее "списку Ланового".

В своих откликах москвичи полностью солидарны с позицией артиста. Жители Москвы заявили, что собираются придти на избирательные участки в воскресенье, 8 сентября.

Актер также подчеркнул, что составил свой список кандидатов, опираясь на то, что раз Навальный их объявил «провластными», то нормальные москвичи должны, как раз, поддержать их, а не идти на поводу у оппозиционера.

- Он призывает голосовать против «провластных» кандидатов. Я в данном вопросе знаю только одно: я буду за них голосовать 100 процентов. Потому что знаю, что эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы, - подчеркнул Василий Лановой.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Сети стало известно о том, каких кандидатов поддержал актер Василий Лановой на выборах в Мосгордуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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