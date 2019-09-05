В Ландшафтном парке ВДНХ появилась воздушная экотропа

СЕГОДНЯ 22:39 2019-09-05T22:39:49+03:00

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ВДНХ – удивительное место, но сотрудники Выставки нашли еще один способ удивить москвичей. В Ландшафтном парке запустили необычный прогулочный маршрут, расположенный на высоте крон деревьев. Ничего подобного в Москве еще не было. Теперь горожане могут прогуляться по старинной Шереметьевской дубраве и посмотреть на природу ВДНХ.

- Конструкции экотропы представляют собой металлические витые опоры и пролеты с ограждениями, изогнутые по траектории движения. При ее изготовлении на 90% были использованы отечественные материалы. Высота конструкции доходит до 6,5 метров, общая длина — около 500 метров, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Посетители смогут подняться на уровень крон, прогуляться сквозь листву деревьев и увидеть во всей красе заповедную Шереметьевскую дубраву (не нанося ей вреда). Здесь растут дубы черешчатые, средний возраст их 150 лет.

Прогулки будут доступные хоть летом, хоть зимой. Вечером на маршруте включат подсветку.

Фото: пресс-служба ВДНХ

А как у других?

Подобные сооружения, как экотропа на ВДНХ, можно увидеть в национальных парках «Адирондак» в США, «Баварский лес» в Германии и в Чехии в районе Липненского водохранилища.

Где: ВДНХ, Проспект Мира, 119. Ближайшая станция метро «Ботанический сад».

Когда: круглосуточно.

Стоимость: бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU