2019-09-06T13:22:32+03:00
Общество

В Москве создан онлайн-реестр детских прививок

В Общественной палате столицы прошел круглый стол по вакцинации
Ксения БОГДАНОВА
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В столице появился онлайн-реестр детских прививок: он позволит департаменту здравоохранения Москвы увидеть общую картину вакцинации. Сейчас почти 174 тысяч московских детей не привиты из-за отказа родителей, - сообщили в пресс-службе Общественной палаты Москвы, где в пятницу 6 сентября прошел круглый стол по вакцинации. В дискуссии приняли участие врачи, депутаты и родители, представители общественности и столичного департамента здравоохранения.

- В столице создан первый электронный реестр детских прививок, который позволил увидеть общую картину. Теперь все данные о профилактических прививках детей будут поступать в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему, - рассказали в пресс-службе Общественной палаты. - Система содержит базу данных из 150 наименований вакцин, зарегистрированных в Российской Федерации. Так, теперь можно увидеть, что в Москве своевременно вакцинированы более 65% детей. Родители 9% детей (около 174 тысяч человек) полностью или частично отказались от вакцинации без объективных оснований - медицинский отвод у них отсутствует.

Участники круглого стола считают, что, отказываясь от прививок, родители ставят под угрозу здоровье коллективов образовательных учреждений. Поэтому одним из предложений, прозвучавших в ходе круглого стола, стала инициатива на законодательном уровне закрепить отказ принимать ребенка в детские образовательные организации, если у него нет профилактических прививок, сделанных в соответствии с национальным и региональным календарем.

По словам Елены Андреевой, руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве, риск заболеть в столице особенно высок из-за большого скопления людей.

- При массовом отказе от прививок к нам могут вновь вернуться те болезни, о которых мы уже забыли, - предупредила Елена Андреева. Тем не менее, по словам медиков, эпидемиологическую обстановку в Москве в целом можно считать благоприятной.

- На протяжении уже 10 лет в столице достигнуты и поддерживаются высокие охваты профилактическими прививками - 95% от общего количества людей, подлежащих вакцинации, - говорится в сообщении.

Кампания по вакцинации против гриппа стартовала в столице 4 сентября. Кроме прививочных кабинетов в московских поликлиниках в городе будут дополнительно работать 65 мобильных пунктов вакцинации возле станций метро. Прививку от гриппа также можно будет сделать в павильонах «Здоровая Москва», расположенных в городских парках.

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