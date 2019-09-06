Москвичам пообещали теплую погоду до конца следующей недели

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-06T13:30:49+03:00

В ближайшее время в городе будет сухо и солнечно

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До конца следующей недели в Москве сохранится сухая и солнечная погода. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». По данным метеорологов, в ближайшие дни осадков в городе не будет.

В дневные часы воздух в столице будет прогреваться до 20 градусов тепла, а по ночам в Москве ожидается 13-14 градусов. В праздничные выходные, 7 и 8 сентября, в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет южным и юго-западным не сильнее чем 1-6 метров в секунду, передает Москва 24.

По словам специалистов, такая погода соответствует скорее началу августа, а не сентября. Таким образом лето в столице продолжается, хотя, как отмечают эксперты, говорить о бабьем лете еще рано. Скорее всего, хорошая погода придет в город позже еще раз, когда листва пожелтеет и начнет опадать.

ИСТОЧНИК KP.RU