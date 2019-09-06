В Домодедово задержали пассажирку с природными кристаллами на 8 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-06T14:38:16+03:00

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В аэропорту «Домодедово» стражи порядка задержали пассажирку, которая попыталась провезти с собой природные кристаллы и минералы общей стоимостью около восьми миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.

Гражданка России прибыла в Москву из Германии и, получив багаж, проследовала по «зеленому коридору». Однако на досмотре выяснилось, что женщина везла с собой 850 разноцветных кристаллов и минералов, а также различные изделия из них.

Пассажирка заявила, что это «дешевые стекла, бижутерия», а также материалы для поделок, наполнения аквариумов, которые были куплены за небольшие деньги на рынке.

Однако экспертиза показала, что найденные кристаллы — это обработанные и необработанные кварц, малахит, берилл, турмалин, аметист, топаз, опал, аквамарин, лазурит, общая стоимость которых составляет несколько миллионов рублей.

Теперь контрабандистке грозит тюремное заключение до семи лет, передает-интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU