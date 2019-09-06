Олег Белозеров: Беспилотные "Ласточки" запустим на МЦК с 2021 года

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-06T15:30:57+03:00

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На Московском центральном кольце (МЦК) запустят беспилотные электропоезда "Ласточка". Они начнут курсировать по МЦК уже с 2021 года. Об этом журналистам 6 сентября рассказал генеральный директор "Российских железных дорог" Олег Белозеров.

- Буквально на прошлой неделе мы проехали в беспилотный "Ласточке". Следующий год мы планируем потратить на то, чтобы вместе с Министерством транспорта дороботать нормативную базу. И уже сегодня в беспилотном режиме на МЦК в Москве без пассажиров во время, когда можно было провести тестирование, мы опробовали беспилотный состав. Успешно. И уже с 2021 года планируем для повышения надежности и безопасности запустить беспилотное движение, - рассказал Олег Белозеров.

Внедрять технологии беспилотного движения поездов будут поэтапно. В течение 2020 года холдинг будет заниматься доработкой нормативной базы, которая позволит осуществлять поездки без машинистов безопасно и согласно закону.

Напомним, впервые беспилотный скоростной электропоезд "Ласточка" в движении показали журналистам на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке.

ИСТОЧНИК KP.RU