«С удовольствием пойду и проголосую»: Василий Лановой ещё раз призвал своих сторонников на выборы в Москве

СЕГОДНЯ 22:31 2019-09-06T22:31:15+03:00

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Василий Лановой еще раз призвал всех, кто поддерживает «список Ланового», прийти на избирательные участки и проголосовать на выборах в Мосгордуму. Народный артист СССР попросил москвичей не слушать оппозиционера Алексея Навального и отдать свои голоса за «провластных» кандидатов — тех, кто будет реально помогать мэру Москвы Сергею Собянину решать проблемы горожан.

- Все-таки большая работа ему (мэру Москвы — Ред.) нужна. Ему нужны помощники. И кто должен помогать ему? Но некий А.Навальный (блогер и оппозиционер Алексей Навальный - прим. Агентства «Москва») вычеркнул тех, кто хочет помогать ему, нашему мэру, а для меня этого достаточно, чтобы поддержать этих людей, кого А.Навальный назвал «слишком провластными». Вот так он сказал - «слишком провластными». Вот это и есть «список Ланового». И я уверен, что мои единомышленники поддержат этих людей, и я за них тоже буду голосовать. И никакой А.Навальный нам не указ, - заявил 85-летний актер в эфире телеканала «Москва 24».

Василий Лановой рассказал, что в воскресенье 8 сентября придет голосовать на избирательный участок в Центральный дом актера.

- Дорогие друзья, мой дом находится в 100 метрах от Актерского дома, где мы всегда голосуем. Вот теперь за Московскую думу я с удовольствием пойду и проголосую, - отметил Лановой.

Напомним, ранее известный артист заявил, что составил свой собственный «список Ланового» в ответ на призыв Алексея Навального не голосовать за провластных кандидатов. Актер подчеркнул, что раз оппозиционер называет их слишком «провластными», значит, именно этих людей и нужно выбирать. «Список Ланового», опубликованный многими СМИ, состоит из 42 кандидатов, которым актер доверяет, и за которых, по его мнению, стоит голосовать.