Глава МГИК: Явка на выборах в Москве к 10 утра составила 2%

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-08T11:47:31+03:00

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К 10 часам утра явка на выборах депутатов Мосгордумы составила 2%. Об этом журналистам рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

- По данным на 10:00, около 2% явка, - сообщил глава МГИК.

В единый день голосования в Москве работают свыше 3600 избирательных участков, где можно отдать свой голос. Список кандидатов в депутаты городского парламента включает 225 человек. Из них жители столицы изберут 45 депутатов Московской городской думы. Избирательные участки в Москве открылись в 8:00 и закроются в 20:00. Семь участков начала работать уже в 6:00 для того, чтобы на них смогла проголосовать сотрудники Росгвардии.

Также в Москве впервые проходит эксперимент по электронному голосованию. В трех избирательных округах столицы: округа №1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 - Бибирево, Лианозово, Северный; №30 - Чертаново Центральное и Южное – жители могут проголосовать как традиционным способом, на избирательных участках, так и онлайн. Эксперимент по электронному голосованию проводится в России впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU