Пассажиропоток направлений МЦД может вырасти на 70% к 2025 году

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-09T16:20:36+03:00

К 2025 году пассажиропоток МЦД может вырасти на 70% Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие шесть лет планируется открыть пять новых направлений

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На отдельных станциях маршрутов Московских центральных диаметров Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск пассажиропоток в ближайшие пять лет может вырасти на 70%. Такой прогноз сделали в пресс-службе Москомархитектуры.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что с запуском МЦД-1 и МЦД-2 увеличение пассажиропотока ожидается в среднем на 15%. Однако со временем этот показатель будет расти.

«Если говорить о периоде пуска, то ожидается увеличение на пятнадцать процентов. Ощутимый эффект начнет наблюдаться после 2025 года, когда полностью будет сформирована необходимая инфраструктура (...)», - цитирует главного архитектора столицы интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что на станциях, которые будут пересекаться с другими видами транспорта планируется создать удобные для пассажиров пересадочные узлы.

В общей сложности, до 2025 года проект предусматривает открытие пяти направлений Московских центральных диаметров, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU