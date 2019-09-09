Пассажиропоток направлений МЦД может вырасти на 70% к 2025 году
На отдельных станциях маршрутов Московских центральных диаметров Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск пассажиропоток в ближайшие пять лет может вырасти на 70%. Такой прогноз сделали в пресс-службе Москомархитектуры.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что с запуском МЦД-1 и МЦД-2 увеличение пассажиропотока ожидается в среднем на 15%. Однако со временем этот показатель будет расти.
«Если говорить о периоде пуска, то ожидается увеличение на пятнадцать процентов. Ощутимый эффект начнет наблюдаться после 2025 года, когда полностью будет сформирована необходимая инфраструктура (...)», - цитирует главного архитектора столицы интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Отмечается, что на станциях, которые будут пересекаться с другими видами транспорта планируется создать удобные для пассажиров пересадочные узлы.
В общей сложности, до 2025 года проект предусматривает открытие пяти направлений Московских центральных диаметров, передает Москва 24.
ИСТОЧНИК KP.RU