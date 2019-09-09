Новость о вспышке пневмонии в столичном роддоме №4 оказалась ложной

СЕГОДНЯ 17:55 2019-09-09T17:55:51+03:00

Информация о том, что болезнь обнаружена у пяти новорожденных, не соответствует действительности

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Новость о вспышке пневмонии в московском роддоме №4 при Городской клинической больнице им. В.Виноградова оказалась ложной. Ранее в СМИ появились сообщения, что заболевание якобы обнаружено сразу у пяти новорожденных. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве, эта информация не соответствует действительности.

- По итогам проведенного расследования информация о вспышке пневмонии среди новорожденных в родильном доме №4 не подтвердилась. Ни одной вспышки инфекций среди новорожденных, связанной с оказанием медицинской помощи, в текущем году в роддоме не было, - говорится в сообщении Роспотребнадзора. - По результатам эпидемиологического расследования выявлено, что у девочки при рождении установлен диагноз «врожденная пневмония», а у мамы весь период беременности он протекал с многочисленными осложнениями, что подтверждается данными клинических исследований. По итогам лабораторно-инструментальных исследований с отбором проб, а также обследования персонала инфекция не выявлено.

Роспотребнадзор подтверждает, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в больнице нормальная. Ранее информацию о том, что роддоме №4 зафиксирована вспышка внутриутробной пневмонии, опровергли в московском департаменте здравоохранения.

По словам медиков, внутриутробная пневмония появляется из-за инфекционного заболевания, которое будущая мама переносит в период вынашивания малыша. Врожденная пневмония не передается от ребенка к ребенку — новорожденный подхватывает ее исключительно от матери во время внутриутробного развития. Поэтому вероятность возникновения вспышки этого заболевания исключена.