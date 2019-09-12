2019-09-12T07:27:01+03:00
Общество

Погода в Москве на 12 сентября 2019 года: +25, без осадков

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 12 сентября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице установилась аномально теплая погодаВ столице установилась аномально теплая погодаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Москве на 12 сентября 2019 года будет переменно облачной и очень теплой. Температура воздуха днем остановится в районе +23..+25 градусов. При этом осадков не ожидается.

Ветер южного и юго-западного направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление вот уже несколько дней повышенное - 757 миллиметров ртутного столба, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до +11..+13 градусов. Дождя также не ожидается. А вот 13 сентября и на выходных возможны осадки.

Сайт kp.ru писал, что, в целом, текущий месяц может оказаться теплее июля. Установившая в столице погода для сентября аномальна, а ведь это еще даже не бабье лето. Средняя температура с начала осени +16 градусов тепла. В начале следующей недели в городе немного похолодает, но потом тепло снова ненадолго вернется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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