2019-09-14T07:07:33+03:00
Общество

Погода в Москве на 14 сентября 2019 года будет пасмурной

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 14 сентября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
По области ожидается дождьПо области ожидается дождьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 14 сентября 2019 года будет облачной с редкими прояснениями. В целом в столичном регионе довольно пасмурно. Местами по области пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха днем опустится до +16..+18 градусов, что почти на 10 градусов ниже пятничных значений. Также ожидается сильный ветер. Воздушные потоки западного направления движения разовьют скорость 5-10 метров в секунду, а местами порывы могут достигать 12-17 м/с.

Зато атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, пришло в норму и теперь составляет 746 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье погодные условия будут примерно такими же, но столбики термометров опустятся еще на пару градусов.

Сайт kp.ru писал, что первые две недели сентября были аномально теплыми из-за гигантского антициклона, который не пускал в Европейскую часть России циклоны с Атлантики. Однако теперь он переместится к Казахстану.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло
В Подмосковье уничтожили более тысячи килограмм дикой конопли
В Подмосковье фура снесла пешеходный мост
Началось благоустройство Парка Победы на Поклонной горе
Погода в Москве на 12 сентября 2019 года: +25, без осадков
Расписание некоторых поездов Киевского направления изменится до конца сентября
В роддомах Московской области мамам начали вручать подарочные наборы и свидетельства о рождении
В Подмосковье машина сбила двух детей на тротуаре
В Москве упростили процедуру получения СНИЛС
Погода в Москве на 11 сентября 2019 года: тепло и немного облачно
Родители в Москве будут получать уведомления о необходимых детям прививках
Москва вошла в топ-10 самых популярных городов для путешествий в осенние выходные
В Москве может появиться еще три канатные дороги
Новость о вспышке пневмонии в столичном роддоме №4 оказалась ложной
Школьники задержали педофила, жертвами которого стали три девочки в Подмосковье
Пассажиропоток направлений МЦД может вырасти на 70% к 2025 году
В Москве у безработного угнали иномарку за 5 млн рублей
В среду идем бесплатно в «Царицыно», а в четверг - в Дарвиновский музей
Музейная неделя пройдет в Москве с 9 по 15 сентября
Погода в Москве на 9 сентября 2019 года: +24, немного облачно
На выборах в Мосгордуму не отмечено ни одного нарушения
«У нас во Франции такого нет»: Международные наблюдатели оценили систему электронного голосования на выборах в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан прийти на выборы
Венедиктов: На 12 часов явка по электронному голосованию составляет 45%
В СПЧ назвали ложными две трети данных «Голоса» о нарушениях на выборах
Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы
Пожар в московском бассейне училища олимпийского резерва потушен