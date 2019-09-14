Погода в Москве на 14 сентября 2019 года будет пасмурной
Погода в Москве на 14 сентября 2019 года будет облачной с редкими прояснениями. В целом в столичном регионе довольно пасмурно. Местами по области пройдет небольшой дождь.
Температура воздуха днем опустится до +16..+18 градусов, что почти на 10 градусов ниже пятничных значений. Также ожидается сильный ветер. Воздушные потоки западного направления движения разовьют скорость 5-10 метров в секунду, а местами порывы могут достигать 12-17 м/с.
Зато атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, пришло в норму и теперь составляет 746 миллиметров ртутного столба.
В воскресенье погодные условия будут примерно такими же, но столбики термометров опустятся еще на пару градусов.
Сайт kp.ru писал, что первые две недели сентября были аномально теплыми из-за гигантского антициклона, который не пускал в Европейскую часть России циклоны с Атлантики. Однако теперь он переместится к Казахстану.
ИСТОЧНИК KP.RU
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