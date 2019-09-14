Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-14T12:28:33+03:00

В субботу, 14 сентября, в столице резко похолодало

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Теплая погода вернется в Москву в последние пять дней сентября. Такой приблизительный прогноз дал ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус.

Он подчеркнул, что жителям столицы не стоит ждать летней жары. Столбики термометров вряд ли поднимутся выше 20 градусов, но и это больше климатической нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU