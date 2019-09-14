2019-09-14T12:28:33+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

В субботу, 14 сентября, в столице резко похолодало
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Теплая погода вернется в Москву в последние пять дней сентября. Такой приблизительный прогноз дал ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус.

Он подчеркнул, что жителям столицы не стоит ждать летней жары. Столбики термометров вряд ли поднимутся выше 20 градусов, но и это больше климатической нормы.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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