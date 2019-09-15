Метеозависимых москвичей предупредили о «барической пиле»

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-15T12:29:03+03:00

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Синоптики центра «Фобос» предупредили о «барической пиле», которая пройдет в Москве с понедельника по среду (с 16 по 18 сентября).

«По столице пройдет «барическая пила» - резкие колебания атмосферного давления, которые самым негативным образом скажутся на самочувствии метеозависимых людей», - передаёт портал «Метеовести».

По прогнозам синоптиков в воскресенье, 15 сентября, атмосферное давление будет еще в норме и составит 745 миллиметра ртутного столба, но в начале следующей недели «показания барометров окажутся на самом дне» и составят 733 миллиметра ртутного столба. Атмосферное давление нормализуется только к выходным.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о гигантском циклоне-«пауке», который в третью неделю сентября принесет в Москву дожди и снижение температуры. Однако главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к 27 сентября должна прийти третья волна бабьего лета.

ИСТОЧНИК KP.RU