«Заяц» застрял на путях и чуть не погиб под колесами поезда в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-16T14:57:37+03:00

Мужчина чуть не погиб под колесами поезда в Подмосковье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В подмосковном Пушкино безбилетный пассажир чуть не погиб под колесами электрички. Машинист поезда успел вовремя затормозить, и несчастного случая удалось избежать.

Как рассказали очевидцы, на станции Пушкино мужчина средних лет решил обойти турникеты, чтобы не платить за проезд, и попытался попасть на платформу через железнодорожные пути. Однако на дороге мужчина запнулся о рельс и упал прямо перед приближающимся поездом. К счастью, машинист заранее увидел пешехода и успел затормозить.

Позже прохожий помог незадачливому безбилетнику подняться на платформу.

«Состав уже тронулся и готов был ехать, но неожиданно остановился. Я сначала не поняла, в чем дело, но потом увидела на путях мужчину. Ему помог подняться случайный прохожий», – приводит слова местной жительницы интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU