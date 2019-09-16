На западе Москвы столкнулись три автобуса

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-16T17:19:06+03:00

В Москве столкнулись три автобуса Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В аварии пострадали по меньшей мере шесть человек

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В понедельник, 16 сентября, на западе Москвы произошла массовая авария с участием общественного транспорта. На Можайском шоссе возле дома номер 48 столкнулись сразу три пассажирских автобуса.

На место происшествия экстренно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. В ведомстве сообщили, что в результате столкновения травмы получили по меньшей мере шесть человек, с ними работают врачи бригады скорой помощи.

Состояние пострадавших и степень тяжести их травм не уточняется. Также не сообщается, потребовалась ли кому-то из пассажиров госпитализация, передает news.ru.

Сообщается, что из-за столкновения трех автобусов движение на этом участке дороге затруднено. На шоссе пришлось временно перекрыть одну из полос.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU