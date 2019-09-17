В Москве с начала года высадили более 480 тысяч многолетних растений

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-17T12:37:54+03:00

В Москве с начала года высадили сотни тысяч многолетних цветов Фото: Алиса ТИТКО

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В Москве с начала текущего года специалисты по озеленению высадили около 500 тысяч многолетних растений. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В 2019 году специалисты комплекса городского хозяйства вырастили более 480 тысяч многолетних растений для озеленения столичных объектов. Это 105 видов цветов», - цитирует чиновника РИАМО.

По словам Бирюкова, для озеленения города были выбраны те сорта и виды цветов, которые хорошо приспосабливаются к нашему климату, легко переносят как жару, так и заморозки с дождями. Более того, эти растения, как правило, устойчивы к болезням и вредителям.

Сообщается, что на Новом Арбате, Манежной площади, подходах к Всероссийскому выставочному центру, в столичных скверах на Краснохолмской набережной, Сухаревской площади и на улице 1905 года, а также в Лермонтовском сквере и в Садово-Триумфальном сквере высадили хосты, лилейник, шалфей, астильбы и другие цветы, которые легко приживаются в городской среде, пишет Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU