В Подмосковье грабители вынесли из магазина 750 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-17T14:37:32+03:00

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В подмосковных Мытищах преступники в масках ограбили один из продуктовых магазинов. Мужчины похитили из кассы порядка 750 тысяч рублей.

Камеры видеонаблюдения сняли, как неизвестные в масках ворвались в магазин и начали угрожать кассиру ножом. После этого преступники забрали все деньги и скрылись в неизвестном направлении.

В полиции записи с камер были изучены, после чего стражам порядка удалось установить личности грабителей и задержать их.

Во время обыска места временного проживания злоумышленников были найдены банковские карты, мобильные телефоны, одежда, которую они использовали в момент совершения преступления, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По факту происшествия было возбуждено угловое дело. Пока расследование продолжается, подозреваемые находятся под арестом, пишет РИАМО.

Бандиты в масках, угрожая ножом, ограбили продуктовый магазин в Подмосковье.В помещение магазина ворвались неизвестные в масках

ИСТОЧНИК KP.RU