В Подмосковье грабители вынесли из магазина 750 тысяч рублей
В подмосковных Мытищах преступники в масках ограбили один из продуктовых магазинов. Мужчины похитили из кассы порядка 750 тысяч рублей.
Камеры видеонаблюдения сняли, как неизвестные в масках ворвались в магазин и начали угрожать кассиру ножом. После этого преступники забрали все деньги и скрылись в неизвестном направлении.
В полиции записи с камер были изучены, после чего стражам порядка удалось установить личности грабителей и задержать их.
Во время обыска места временного проживания злоумышленников были найдены банковские карты, мобильные телефоны, одежда, которую они использовали в момент совершения преступления, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По факту происшествия было возбуждено угловое дело. Пока расследование продолжается, подозреваемые находятся под арестом, пишет РИАМО.
Бандиты в масках, угрожая ножом, ограбили продуктовый магазин в Подмосковье.В помещение магазина ворвались неизвестные в масках
ИСТОЧНИК KP.RU