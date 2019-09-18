2019-09-18T08:55:04+03:00
Москва

В Москве начала работать «горячая линия» по вопросам отопления

Жители столицы могут оставить заявку в случае возникновении проблем с подачей тепла
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Горячая линия» по вопросам отопления начала работать в Москве«Горячая линия» по вопросам отопления начала работать в МосквеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Москве начала работу горячая линия по вопросам включения отопления. Жители столицы могут позвонить по номеру телефона +7 (800) 100-23-29, чтобы задать вопросы по подаче тепла в их квартире.

«Традиционно в начале отопительного сезона мы фиксируем значительное увеличение количества звонков на линию единого диспетчерского центра, который принимает заявки горожан в сфере ЖКХ. Время ответа оператора резко увеличивается, и дозвониться в ЕДЦ по вопросам, не связанным с отоплением, становится сложнее. Выделенная линия позволит перераспределить потоки звонков», - сообщила mos.ru руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

На горячую линию можно также дозвониться при помощи единого диспетчерского центра (+7 (495) 539-53-53), нажав после набора номера цифру 2.

При возникновении проблем с подачей тепла заявку можно оставить через мобильное приложения «Госуслуги Москвы». Для этого в разделе «Единый диспетчерский центр» нужно нажать на плюс, после чего необходимо будет выбрать тип дефекта и ввести адрес. Статус заявки можно отслеживать в приложении.

СПРАВКА "КП"

Отопление в столице включают, если среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает восьми градусов и ожидается дальнейшее похолодание. Работы по подаче тепла длятся несколько суток. Первым делом начинают отапливать такие учреждения как школы, детсады и больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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