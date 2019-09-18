В Москве начала работать «горячая линия» по вопросам отопления
В Москве начала работу горячая линия по вопросам включения отопления. Жители столицы могут позвонить по номеру телефона +7 (800) 100-23-29, чтобы задать вопросы по подаче тепла в их квартире.
«Традиционно в начале отопительного сезона мы фиксируем значительное увеличение количества звонков на линию единого диспетчерского центра, который принимает заявки горожан в сфере ЖКХ. Время ответа оператора резко увеличивается, и дозвониться в ЕДЦ по вопросам, не связанным с отоплением, становится сложнее. Выделенная линия позволит перераспределить потоки звонков», - сообщила mos.ru руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.
На горячую линию можно также дозвониться при помощи единого диспетчерского центра (+7 (495) 539-53-53), нажав после набора номера цифру 2.
При возникновении проблем с подачей тепла заявку можно оставить через мобильное приложения «Госуслуги Москвы». Для этого в разделе «Единый диспетчерский центр» нужно нажать на плюс, после чего необходимо будет выбрать тип дефекта и ввести адрес. Статус заявки можно отслеживать в приложении.
СПРАВКА "КП"
Отопление в столице включают, если среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает восьми градусов и ожидается дальнейшее похолодание. Работы по подаче тепла длятся несколько суток. Первым делом начинают отапливать такие учреждения как школы, детсады и больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU