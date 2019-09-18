Синоптики предупредили москвичей о заморозках на выходных

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-18T14:23:01+03:00

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Сотрудники Московского метеобюро предупредили жителей столицы о грядущем похолодании. Но данным синоптиков, в ближайшие выходные, 21 и 22 сентября, в городе ожидается ненастная погода и заморозки.

Согласно последней информации, температура воздуха будет скорее октябрьская, сентябрьская. Столбики термометров поднимутся не выше 12 градусов, а субботу и вовсе ожидаются заморозки, пишет газета «Известия».

Воскресенье, 22 сентября, станет самым ненастным днем недели, ожидаются кратковременные дожди, не исключены также вкрапления мокрого снега. Погода будет пасмурной и облачной, ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метро в секунду, из-за сего может казаться, что на улице еще холоднее. Температура воздуха по ощущениям может быть около семи градусов выше ноля, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU