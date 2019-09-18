Теплосети в Подмосковье на 98% готовы к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-18T14:55:54+03:00

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Общая готовность котельных и теплосетей Подмосковья к зиме готова уже на 98%. Об это заявили в региональном Минэнергетики. При этом в ведомстве добавили, что в некоторых округах подготовка к отопительную сезону уже перешла в завершающую стадию.

Всего к началу сезона в регионе специалисты подготовят почти две с половиной тысячи котельных и около десяти с половиной тысячи километров теплосетей. Первые пробные топки начнутся уже во второй половине сентября.

Напомним, что согласно федеральному законодательству, отопительный сезон начнется в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не будет превышать восьми градусов выше нуля. Однако в Московской области появилось распоряжение при резком похолодании сразу подавать тепло в в социальные объекты и жилой фонд, не дожидаясь официальных показателей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU