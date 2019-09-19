2019-09-19T16:54:06+03:00
Общество

Павел Данилин: Требование оппозиционеров Мосгордумы увеличить финансирование выглядит внезапным шкурничеством

Политолог прокомментировал заявления представителей «Яблока» и КПРФ
Ксения БОГДАНОВА
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Политолог Павел Данилин, комментируя сегодняшнее заявление представителей «Яблока» и КПРФ об увеличении финансирования, назвал их действия «шкурничеством». Напомним, представители оппозиционных блоков на заседании Мосгордумы поставили вопрос об увеличении финансирования, в том числе назначении за свой труд заработной платы. По мнению Данилина, представители КПРФ и «Яблока» ставят свои финансовые интересы выше блага избирателей и общества.

- Прискорбно, что по мнению оппозиции, служба обществу на таких должностях должна быть оценена только исключительно в денежном эквиваленте. В прошлом созыве Мосгордумы зарплату получали только председатели комитетов и спикер. Общее число, получавших зарплату, составляло 14 человек из 45, - подчеркнул Павел Данилин. - Сейчас, когда у фракции «Единая Россия» 25 мандатов и 20 мандатов у оппозиции, оппозиция, почему-то потребовала серьезного увеличения бюджета на собственные удовольствия. Это неправильно.

Политолог подчеркивает: депутаты Мосгордумы работают не так активно, как депутаты Госдумы. К тому же они являются депутатами регионального уровня.

- А в регионах практически везде есть те депутаты, которые работают на зарплате — это те парламентарии, которые трудятся практически все время в Думе, и те, которые не получают зарплату, но при этом используют свой статус и депутатские полномочия для решения вопросов своей партии или своих избирателей — это абсолютно нормально, - подчеркнул Данилин. - В Госдуме зарплату платят за то, что люди присутствуют на всех заседаниях и на всех комиссиях, то есть они проводят в Госдуме полноценные рабочий день, чего в Мосгордуме не наблюдается никогда.

Данилин выразил надежду, что «Единая Россия» не пойдет на поводу у корыстных интересов отдельных депутатов Мосгордумы.

- В целом, этот запрос на финансирование — на самом деле какое-то странное, неожиданное шкурничество, - считает политолог. - Ведь, казалось бы, оппозиция должна демонстрировать нам свои лучшие моральные качества… Вероятно таким образом оппозиционеры и продемонстрировали свои лучшие моральные качества. Очень печально, что эти товарищи поставили свой карман перед интересами общества, избирателей и перед в целом сложившейся практикой.

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