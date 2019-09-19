2019-09-19T18:18:35+03:00
Общество

В Царицынских оранжереях расцвело растение конкистадоров

Пассифлору привезли в Европу в 16-м веке
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Царицынских оранжереях расцвело растение конкистадоровВ Царицынских оранжереях расцвело растение конкистадоров
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В Оранжереях государственного музея-заповедника «Царицыно» расцвела пассифлора — растение, привезенное в Европу в 16-м веке испанскими конкистадорами. Страстоцвет распустился в единственном в Москве приусадебном оранжерейном комплексе с 250-летней историей.

В главном зале Первой оранжереи музея-заповедника посетители смогут увидеть высоченные пальмы, раскидистые монстеры и редкие араукарии родом из Австралии.

Зимний сад и зимний огород можно посетить во Второй оранжерее «Царицино». Здесь посетителей ждут различные овощные культуры и пряные травы: розмарин, лавр, имбирь, мирт, запахи которых «слышны сразу».

В Оранжереях государственного музея-заповедника «Царицыно» посетителей ждет много самых необычных растений

В Оранжереях государственного музея-заповедника «Царицыно» посетителей ждет много самых необычных растений

В Виноградной оранжерее москвичи и гости столицы раз в две недели могут посетить «Ботанические беседы». Каждое занятие посвящено какому-то одному растению. В дни Новогодних каникул в музеи-заповедники проходит ежегодная выставка первоцветов - «Новый год в царстве Флоры». Ботаники и агрономы делают так, чтобы тюльпаны, нарциссы, гиацинты, ландыши, вишня и сирень порадовали посетителей своим цветением на несколько месяцев раньше.

Отметим, что первые, еще деревянные, оранжереи появились на месте будущего дворцового комплекса в начале 1740-х годов. В 2008 году Царицынские оранжереи были восстановлены по сохранившимся описям и чертежам, а в 2011 году в них открылись экспозиции растений.

Время работы Царицынских оранжерей: среда - пятница 10:00-18:00, суббота 10:00-20:00, воскресенье 10:00-19:00, понедельник-вторник — технические дни.

Стоимость билеты — 250 р. (один билет на все три оранжереи), 100 рублей для льготных категорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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