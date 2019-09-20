В школах и детсадах Москвы отопление включат досрочно

СЕГОДНЯ 18:08 2019-09-20T18:08:13+03:00

А вот в квартирах пока придётся спасаться обогревателями и шерстяными носками Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Отопительный сезон в Москве начинается уже сейчас. Об этом сообщил сегодня, 20 сентября, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

- Тепло в детсады, школы, больницы и другие социальные учреждения начинаем подавать досрочно, - сказал заммэра. - В этих зданиях отопление будет включаться по заявкам их администрации.

По его словам, такое решение принято из-за прогноза погоды на ближайшие дни (плюс 8 градусов днём и плюс 1 градус ночью, дожди. - Прим.), а также по просьбам жителей. А вот в квартирах пока придётся спасаться обогревателями и шерстяными носками. Батареи в жилых домах потеплеют после того, как по нормам среднесуточная температура воздуха на улице продержится ниже восьми градусов в течение пяти дней.

Уточнить информацию о начале отопительного сезона и оставить заявку о проблемах с отоплением после включения тепла москвичи могут по телефону специальной "горячей" линии Общегородского контакт-центра: 8-800-100-23-29. Или по телефону круглосуточной "горячей" линии Московской объединенной энергетической компании: 8-495-539-59-59. Кроме того, заявку на плохое отопление можно отправить и через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

ИСТОЧНИК KP.RU