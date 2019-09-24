2019-09-24T13:43:31+03:00
Общество

На лугу в парке «Зарядье» поставят два переносных телескопа

Желающие смогут бесплатно поглазеть на Солнце и звезды
Светлана ВОЛКОВА
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Первое открытое занятие состоится уже завтра, 25 сентября, с 12.00 до 15.00.Первое открытое занятие состоится уже завтра, 25 сентября, с 12.00 до 15.00.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Я покажу тебе Луну, Юпитер и Сатурн!». Вряд ли кто-то откажется от такого приглашения в парк «Зарядье», где на два дня откроют астрономическую площадку. Сюда на бесплатные наблюдения за светилами могут прийти все желающие. Регистрация не нужна. Для звездочетов на Большом лугу возле центрального амфитеатра поставят два переносных телескопа. Акцию в честь своего юбилея проводит Московский планетарий. Ему 5 ноября исполняется 90 лет.

Первое открытое занятие состоится уже завтра, 25 сентября, с 12.00 до 15.00. В телескопы можно будет в деталях рассмотреть поверхность Солнца. Астрономы также расскажут, почему на его диске появляются темные пятна и что такое протуберанцы. Помимо этого, научат правильно подбирать подходящий для телескопа солнечный фильтр.

А в пятницу, 27 сентября, с 19.30 до 21.30 пройдут вечерние наблюдения за Луной, Сатурном и Юпитером. Можно будет поглазеть на лунные кратеры, моря и горы. Участники акции увидят также Международную космическую станцию. Один оборот вокруг Земли она совершает примерно за 90 минут. Занятие ведут астрономы и астрофизики.

Кстати, такие же наблюдения постоянно проходят в «Парке неба» - на открытой площадке на крыше планетария. Расписание - на сайте. А еще можно бесплатно скачать на смартфон мобильное приложение «Московский планетарий». В нем можно покупать билеты на экскурсии и шоу, узнавать о ближайших астрономических событиях, подобрать обучающую программу о космосе для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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