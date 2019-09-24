Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре
Синоптики не исключают повышения температурного режима
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В столице все еще может вернуться тепло. Такой позиции придерживается главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик считает, что столбики термометров в октябре способны подняться даже до +20 градусов в дневные часы. Такая температура не является нормой для второго осеннего месяца, но порой фиксируется.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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