2019-09-24T13:59:57+03:00
Общество

Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре

Синоптики не исключают повышения температурного режима
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице все еще может вернуться тепло. Такой позиции придерживается главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик считает, что столбики термометров в октябре способны подняться даже до +20 градусов в дневные часы. Такая температура не является нормой для второго осеннего месяца, но порой фиксируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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