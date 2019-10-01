В Подмосковье женщина попала под колеса Аэроэкспресса

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-01T13:23:36+03:00

Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу

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На севере Подмосковья, в районе станции Марк, женщина попала под электропоезд. Женщина получила травмы и была экстренно доставлена в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В линейный отдел МВД России на станцию Москва – Белорусская поступила информация, что аэроэкспрессом Шереметьево – Москва на перегонке Лобня – Марк в районе станции Марк была сбита женщина 1982 года рождения. Она была травмирована и доставлена в ГКБ», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По некоторым данным женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист предупредил женщину звуковым сигналом и попытался остановить состав, однако не успел. В результате, женщина не смогла перейти дорогу и попала под колеса Аэроэкспресса.

Транспортная полиция просит быть внимательнее на дорогах и просит соблюдать правила безопасности, передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU