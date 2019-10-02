В Подмосковье мужчина погиб под колесами электрички

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-02T14:41:27+03:00

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В Подмосковье электропоезд сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Инцидент произошел на территории подмосковного Можайска на перегоне между станциям Можайск и Бородино по Белорусскому направлению МЖД. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Электропоездом сообщением Москва-Бородино смертельно травмирован мужчина, по предварительным данным, переходивший железнодорожные пути в неустановленном месте», - цитирует сообщение ведомства РИАМО.

Сообщается, что машинист пытался предупредить пешехода о приближении состава звуковым сигналом, а потом применил торможение, однако предотвратить трагедию не получилось.

Личность погибшего мужчины устанавливается. На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб. Полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства происшествия, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU