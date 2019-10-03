В Москве наземный транспорт начали готовить к зиме

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-03T12:17:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве начали готовить наземный городской транспорт к зиме. Автобусы, троллейбусы, трамваи, электробусы и спецтехника Мосгортранса уже прошли технический осмотр. Специалисты проверили в городском транспорте отопительные системы, а также осмотрели уплотнители дверей, люки и форточки.

Как отметил заместитель мэра Москвы Максима Ликсутова зимой на станциях метро и в наземном транспорте будет поддерживаться комфортная температура. Зимой в салоне не должно быть холоднее, чем плюс 12 градусов, передает Москва 24.

«Транспорт частных перевозчиков перешел на зимнее расписание и теперь совершает дополнительные рейсы каждый день. Это сократило интервалы движения автобусов, поэтому горожанам не придется долго ждать транспорт на морозе», — добавил Ликсутов.

Помимо этого в конце октября планируется установить вторые двери на входах в метро. Чтобы не мешать пассажирам, работы будут проводиться в то время, когда подземка закрыта.

Также планируется включить в метро отопление ступеней, чтобы на них не образовывалась ледяная корка, и почистить грязеприемники, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU