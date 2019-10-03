2019-10-03T13:22:06+03:00
Общество

С начала года из лесов Подмосковья вывели более 1,1 тысячи человек

В том числе в регионе заблудились более 120 детей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В 2019 году из лесов Подмосковья спасатели вывели более 1000 человекВ 2019 году из лесов Подмосковья спасатели вывели более 1000 человекФото: Архив "КП"
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В января текущего года из лесов Подмосковья спасатели вывели около 1,1 тысячи заблудившиеся жителей. Среди потерявшихся грибников оказались более 120 несовершеннолетних. Об этом сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов.

Отмечается, что из этого числа порядка 100 человек смогли выбраться на дорогу самостоятельно, следуя инструкциям операторов региональной Системы-112.

Больше всего «потеряшек» заблудились в лесах в летний период, когда в Московской области начался сезон сбора грибов и ягод. В этот период поиски потерявшихся жителей проводились практически каждый день.

Специалисты напоминают, что при походе в лет при себе обязательно нужно иметь заряженный телефон. Это поможет в экстренному случае связаться с оператором службы спасения, который поможет определить местоположение потерявшегося человека с помощью гидролокации и в случае необходимости направить ему на выручку бригаду спасателей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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