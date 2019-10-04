Москвичи еще раз проголосуют за реновацию

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-04T15:41:17+03:00

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В столице стартовало очередное голосование в мобильном приложении и на сайте «Активный гражданин» (ag.mos.ru). Теперь опрос касается реновации. Напомним, программа обновления жилья в столице началась в 2017 году. Сейчас в ней участвуют 5173 дома во всех округах Москвы. В ближайшие 15 лет новоселье справят более миллиона жителей.

На вопросы по реновации в «Активном гражданине» могут ответить все, кто зарегистрирован в этой системе электронных голосований. То есть независимо от того, попал дом в программу сноса или нет. Им предстоит ответить на четыре вопроса. Прежде всего, нужно решить, стоит ли ускорять реновацию, а также строить новое жилье для этого еще больше и быстрее.

Участников голосования также спросили, планируют ли они или их родственники покупать квартиры в новостройках реновации. Кроме того, нужно ответить, что изменится по их мнению в родном районе благодаря сносу старых пятиэтажек. К примеру, подорожают квартиры в уже существующих домах, станет безопаснее жить, появятся дополнительные рабочие места или вообще все останется по-старому. В последнем вопросе москвичей просят ответить, живут ли они в доме, попавшем в программу реновации.

Кстати, сейчас в «Активном гражданине» проходит и другой важный опрос - по раздельному сбору мусора. В столице уже начали ставить специальные контейнеры для вторсырья и прочих отходов во дворах жилых домов. С января будущего года вывозить такой сортированный мусор будут отдельные грузовики на перерабатывающие заводы. Участникам опроса нужно ответить, одобряют ли раздельный сбор отходов и готовы ли сами делить домашний хлам на полезный и бесполезный. Эти и другие стартовавшие в конце недели голосования продлятся ближайшие десять дней.

ИСТОЧНИК KP.RU