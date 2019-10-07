2019-10-07T16:56:02+03:00
Происшествия

В Москве на Новорижском шоссе перевернулся грузовик

Водитель фуры выжил
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Водитель перевернувшейся машины выжилВодитель перевернувшейся машины выжилФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В понедельник, 7 октября, на Новорижском шоссе перевернулась грузовая фура. Об этом сообщили сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Сообщается, что ДТП произошло в полутора километрах от Московской кольцевой автодороги в сторону Подмосковья. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», - цитирует сообщение ЦОДД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После дорожного происшествия движение в сторону области было затруднено. Из-за перевернувшейся машины две из пяти полос движения пришлось временно перекрыть, пишет сайт argumenti.ru.

Еще одна авария с участием грузовиков произошла на прошлой неделе на Киевском шоссе. На трассе М3 «Украина» столкнулись три грузовика и легковушка, последняя оказалась зажата между двумя фурами. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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