Сотрудников супермаркета «Дикси», которые оттаскали покупателей за волосы, отстранили от работы

СЕГОДНЯ 19:52 2019-10-07T19:52:16+03:00

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Сотрудников супермаркета «Дикси», которые были замешаны в истории с избиением магазинных воришек, отстранили от работы. Об этом «Комсомольской правде» рассказала руководителя пресс-службы группы компаний «Дикси» Юлия Чернышева.

Как ранее писала «КП», в соцсетях появилось видео, как сотрудники магазина уличили покупателей в воровстве и попытались забрать у них продукты. Правда, во время ожидания наряда полиции продавцы не сдержались и подрались с воришками. Девушку, которая на видео стояла в сторонке и никак себя не проявляла, избили с особыми эмоциями: дали пощечину, ударили ногой в живот и оттаскали за волосы.

Московская полиция начала проверку по факту произошедшего.

- 5 октября поступило сообщение, что граждане пытались похитить продукты питания. От опрашиваемых поступило заявление, что сотрудники магазина применили к ним физическое насилие. Сейчас проводится проверка, действиям участников конфликта дадут правовую оценку, - прокомментировали в ГУ МВД России по Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/736335" frameborder="0"></iframe> В Подмосковье продавцы оттаскали за волосы магазинных воров.

ИСТОЧНИК KP.RU