На ВДНХ построят крупнейшее в Европе колесо обозрения

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-08T13:01:23+03:00

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На территории ВДНХ в Москве появится колесо обозрения высотой 136 метров. Разрешение на его строительство выдал Мосгосстройнадзор. Аттракцион будет располагаться недалеко от седьмого павильона.

«Объект построит инвестор. Срок действия разрешения на строительство – до мая 2021 года», – цитирует председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко РИАМО.

В рамках первого этапа строительства на территории выставки появится многофункциональный комплекс, где будут размещены не только зоны посадки и высадки с аттракциона, но и кассы, также точки общепита. Попасть сюда можно будет через эскалаторную галерею или с помощью наземного пешеходного перехода с последующим подъемом на лифте.

Добавим, что новое колесо обозрения станет самым высоким в Европе. На сегодняшний день таковым является аттракцион в Англии - London Eye – с высоты 135 метров можно увидеть окрестности Лондона в пределах 40 километров, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU