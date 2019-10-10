В Москве с начала года родились 26 Хабибов

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-10T11:36:49+03:00

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В Москве названы самые популярные и самые необычные имена, которые давали детям в 2019 году. Оказалось, что новорожденных мальчиков в столице чаще всего называют Александрами (2200 младенцев), а девочек – Софиями (2400 человек).

Помимо этого в список популярных мужских имен попали Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей. А девочек родители чаще решали назвать Марией, Александрой, Анной, Полиной, Алисой, Викторией, Анастасией, Елизаветой и Евой, передает сайт телеканала «Звезда».

А вот самыми необычными именами, по данным управления ЗАГС по Москве, стали Добрыня (так назвали 34 ребенка) и Хабиб (это имя получили 26 малышей). Кроме того в городе зарегистрировали по одному мальчику с именами Александр Поль, Ричард Лев, Огнеслав и Цезарь.

Среди женских имен набирает популярность имя Есения, так назвали более трехсот новорожденных в 2019 году. Еще в Москве родилось по две Лукерии и Ефросиньи и одна Феофания.

Также москвичам напоминали о самых нетипичных именах прошлых лет. Ими стали Арья, Агата-Мария, Капитолина, Купава и Радомира, Марсель, Мартин, Пахом, Пересвет, Устин и Филл, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU