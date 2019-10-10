2019-10-10T13:29:25+03:00
Москва

В Москве над лестничными пролетами станций метро появились новые навесы

Их установили на семи станциях
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На станциях московского метро установили навесы от дождя и снегаНа станциях московского метро установили навесы от дождя и снегаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве появились около 30 навесов над лестничными пролетами семи станций подземки. Они предназначены для того, чтобы защитить пассажиров от снега, дождя и ветра. Новые конструкции установили на станциях «Преображенская площадь», «ВДНХ», «Нагатинская», «Улица 1905 года», «Войковская», «Ботанический сад» и «Черкизовская».

«Всего на этих станциях установили 28 конструкций. Они выполнены из металла и прозрачного стекла, гармонично вписываются в пространство города. Навесы защищают пассажиров от снега, дождя и ветра, а также сохраняют тепло на станциях в холодное время года. Летом же они не пропускают прямые солнечные лучи, благодаря чему в подземном переходе прохладно», — цитирует руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова РИАМО.

Такие навесы начали появляться в столице еще в 2015 году. С тех пор в подземке уже отремонтировали и установили уже 190 навесов. В частности, такие конструкцие из стекла и железа есть на станциях «Дмитровская», «Автозаводская», «Орехово», «Ясенево», «Крестьянская Застава», «Волжская» и других, пишет Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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