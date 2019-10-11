Москвичам рассылают фальшивые письма о выплате компенсаций

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-11T14:42:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Хакеры придумали новый способ «грохнуть» чужой компьютер. Москвичи начали получать по электронной почте письма с компьютерным вирусом.

- Письмо с темой «Ваши компенсационные выплаты заканчиваются 14.10.2019. Информация в приложенном файле.» рассылается горожанам с электронной почты no-reply@md.mos.ru якобы от лица многофункциональных центров «Мои документы», - сообщили в Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы. - Письмо содержит вложенный компьютерный вирус.

Специалисты ДИТ выяснили, что вредители подменили адреса электронной почты отправителя. При этом письма-обманки отсылают с сервера, зарегистрированного в другой стране.

«Если вы получили такое письмо, мы настоятельно рекомендуем удалить его и ни в коем случае не открывать вложенный файл», - предупреждают в ведомстве.

В пресс-службе МФЦ «Мои документы» также напомнили, что центры госуслуг информационными рассылками по электронной почте не занимаются.

ИСТОЧНИК KP.RU