Погода в Москве на 12 октября 2019 года: местами возможен сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:08 2019-10-12T07:08:09+03:00

Погода в Москве на 12 октября 2019 года будет пасмурной

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Синоптики Гидрометцентра России дали прогноз погоды в Москве на 12 октября 2019 года. В эту субботу жителей и гостей столицы ждут те же условия, что и последние несколько дней.

Температура воздуха днем будет находиться в пределах 10..12 градусов тепла. При этом небо затянут облака, и временами будет идти дождь.

Ветер южного и юго-западного направления движений разгонится до 5-10 метров в секунду. Местами скорость порывов воздуха может достигать даже 13-18 м/с. Атмосферное давление немного понижено - 742 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщается на сайте метеорологического центра.

Сайт kp.ru писал, что сейчас температура полностью соответствует климатическим нормам, но в воскресенье потеплеет сразу на несколько градусов. Столбики термометров в последний день недели могут подняться до плюс 16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU